نهائيات كأس افريقيا للأمم: قائمة المنتخب التونسي

أعلن مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري اليوم الخميس عن قائمة الـ27 لاعبا الذين سيشاركون في نهائيات كاس الامم الافريقية المقررة بالكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري القادمين وهم كالاتي :

في حراسة المرمى : أيمن دحمان (الحزم السعودي) – بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) – معز حسن (النادي الافريقي)

في خط الدفاع : علي العابدي (كان الفرنسي) – منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) – ياسين مرياح (الترجي الرياضي) – أسامة الحدادي (غروتر فورت الالماني) – علي معلول (الاهلي المصري)- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) – يان فاليري (انجي الفرنسي) – وجدي كشريدة (نادي اتروميتوس اليوناني)- علاء غرام (النادي الصفاقسي)

في وسط الميدان : حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)- أنيس بن سليمان (شفيلد يونايتد الانقليزي) – عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروس المجري) – إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الالماني) – محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري)

في خط الهجوم : يوسف المساكني (العربي القطري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي) – طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) – سيف الله اللطيف (وينترثور السويسري)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي) – نعيم السليتي (الاهلي القطري)- مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) – إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي)

وسيستهل المنتخب التونسي مبارياته في الدور الاول ضمن المجموعة الخامسة بملاقاة نظيره الناميبي يوم 16 جانفي على الساعة الخامسة مساء.

ويواجه منتخب « نسور قرطاج » في الجولة الثانية المنتخب المالي يوم 20 جانفي القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا على ان يختتم سلسلة مبارياته في الدور الاول بملاقاة منتخب جنوب افريقيا يوم 24 من الشهر ذاته بداية من الخامسة مساء.

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث الى الدور ثمن النهائي.

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