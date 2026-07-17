نهضة بركان يوافق على مغادرة معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني

أعلن نادي نهضة بركان الرياضي أن مدرب الفريق، معين الشعباني، تلقى طلبًا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشراف على العارضة التقنية للمنتخب الوطني التونسي.

ويرتبط معين الشعباني بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 جوان 2027، كما سبق أن تم التواصل معه في مناسبتين سابقتين من أجل تولي قيادة المنتخب الوطني التونسي، قبل أن تتجدد الاتصالات للمرة الثالثة.

وأمام ما تمثله مهمة قيادة المنتخب الوطني من قيمة خاصة، وما يحمله نداء الوطن وخدمة منتخب البلاد من دلالات وطنية، أبدى نادي نهضة بركان تفهمه لهذا الطلب، تقديرًا لهذه المهمة، وفي إطار علاقات الأخوة والاحترام والتعاون الرياضي التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذا الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في البلدين.

وخلال سنتين ونصف قضاهما على رأس العارضة التقنية للفريق، أبان معين الشعباني، وفق نادي نهضة بركان الرياضي، عن احترافية كبيرة والتزام دائم واحترام عميق للنادي ومسيريه ولاعبيه وجماهيره، وأسهم بعمله ومجهوداته في تحقيق محطات بارزة وكتابة صفحة مميزة من تاريخ نهضة بركان.

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