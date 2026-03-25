نور الدين الطبوبي رئيسًا وناطقا رسميا لمؤتمر اتحاد الشغل

أعلنت جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل مساء الثلاثاء، أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد قررت باجماع كل أعضائها اختيار نور الدين الطبوبي رئيسا لمؤتمر المنظمة الشغيلة الذي يلتئم بنزل في مدينة المنستير .

كما تم اقتراح حافظ الربعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة ومحمد بركاتي الكاتب العام للجامعة العامة للسياحة و الصناعات الغذائية نائبي رئيس.

وتم اقتراح رئيس المؤتمر نور الدين الطبوبي ناطقا رسميا بإسم المؤتمر.

يُشار إلى أن أشغال المؤتمر العادي للاتحاد العام التونسي للشّغل تنطلق بداية من اليوم والى غاية يوم الجمعة 27 مارس الجاري، وقد بلغ عدد الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني 46 ترشحا.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;مؤتمر;نور الدين الطبوبي