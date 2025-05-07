نيجيريا تقترح بعث مجلس أعمال مشترك مع تونس

استقبل، مساء يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وفدا نيجيريا ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد النيجيري إلى بلادنا بدعوة من مجلس الأعمال التونسي الافريقي TABC بحكم اختيار نيجيريا كضيف شرف على الدورة الثامنة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا (FITA 2025) الذي ينعقد يومي 6 و7 ماي الجاري.

ومثل اللقاء مناسبة أكد فيها الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وآفاق تطويره فضلا عن إرساء آليات دائمة ودورية لمتابعة العلاقات الثنائية وتنفيذ البرامج المشتركة.

وثمن الجانبان متانة العلاقات التونسية النيجيرية والتي من شأنها أن تساهم في دفع وتحسين مستوى التبادل التجاري بينهما لتشمل قطاعات متعددة بالإضافة إلى أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين والامكانات والطاقات التي توفرها كل منهما.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية التعاون الثنائي المشترك في مجال تنفيذ اتفاقية الزليكاف باعتبار أن تونس ونيجيريا منخرطتان في مبادرة الأمانة العامة للتجارة الموجهة

من جهة أخرى، تم تقديم عرض حول مشروع الممر التجاري البري القاري التونسي الليبي في اتجاه دول افريقيا جنوب الصحراء حيث تم التأكيد على أنّ هذا المشروع يحظى بأولوية وطنية وله بعد استراتيجي وإقليمي وسيربط تونس وليبيا بـ 6 من الدول الافريقية غير الساحلية كالنيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى.

من جانبه، اقترح الوفد النيجيري بعث مجلس أعمال مشترك بين تونس ونيجيريا ، كما دعا الجانب التونسي للمشاركة في قمة » استثمر في باوتشي » التي ستقام خلال شهر جويلية القادم حيث ستستعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها ولاية باوتشي في عديد المجالات الاستراتيجية منها الفلاحة والبنية التحتية والطاقة..

وتحتل نيجيريا مكانة متميزة على الصعيد الإفريقي باعتبارها أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

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