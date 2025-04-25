هبة سعودية لفائدة تونس تتضمن 10 أجهزة متطورة لتصفية الدم

تم مساء الخميس 24 أفريل 2025، بسفارة المملكة العربية السعودية بتونس تدشين البرنامج التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال التونسيين، بإشراف عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء والأطباء.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأطفال من استعادة السمع وتحسين اندماجهم الاجتماعي، ويُنفذ بالتعاون مع أطباء سعوديين متطوعين.

كما أعلن الربيعة عن هبة سعودية لفائدة تونس تتضمن 10 أجهزة لغسل الكلى من أحدث الطرازات، مع تدريب مهني ميداني للأطباء التونسيين على استعمالها، وذلك في إطار استجابة عاجلة من المركز.

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