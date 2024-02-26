هبة يابانية لتونس بقيمة 67 مليون دينار

أشرف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 بمقرّ الوزارة، صحبة ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة، على مراسم توقيع الوثائق المتعلقة بهبة يابانية بقيمة 67 مليون دينار، مخصّصة لتمويل إنجاز وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة بقابس.

وتولّى الوزير بمعيّة سفير اليابان بتونس التوقيع على تبادل الرسائل المتعلقة بهذه الهبة، وتمّ وبنفس المناسبة التوقيع على الوثائق الفنية لاتفاق الهبة من قبل ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة من الجانب التونسي، ورئيسة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس من الجانب الياباني. وحضر حفل التوقيع ممثلون عن الديوان الوطني للتطهير والمجمع الكيميائي التونسي بصفتهما طرفين في هذا المشروع.

وفي الكلمة التي القاها بالمناسبة، عبّر الوزير عن شكره لليابان على منحها تونس هذه الهبة التي ستخصص لإنجاز وحدة لمعالجة المياه المستعملة بالاعتماد على تكنولوجيا متطوّرة، مُعربا عن ترحيبه بهذا المشروع الذي سيساهم في توفير كميات هامة من المياه المعالجة، ويحُدّ من التلوث في منطقة عانت لسنوات طويلة من هذه المعضلة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يترجم المستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع الشريك الياباني، في كافة المجالات ولاسيّما في المشاريع التنموية ذات الأولوية.

من جهته، نوّه السفير الياباني بتطور التعاون الثنائي بين تونس واليابان، وجدّد التزام حكومة بلاده مواصلة دعمها لمجهودات بلادنا التنموية.

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