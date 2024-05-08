هجرة غير نظامية: الإحتفاظ بشخصين من أجل إيواء أجنبي دون وثائق والقبض على منظمين ووسطاء

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الأربعاء، بأنه تم الاحتفاظ بشخصين من أجل إيواء اجنبي بدون وثائق.

وأوضحت أنه في إطار عمل أمني مشترك بين مختلف اختصاصات منطقتي الحرس الوطني بطبلبة والمنستير تم مداهمة 04 منازل بجهتي البقالطة وبنان أين تم ضبط 24 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء مقيمين بطريقة غير قانونية بالبلاد التونسية .

واضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .

كما تم ،وفق بلاغ ثان للحرس ،خلال عمل أمني موجه للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بإقيلم الحرس البحري بالوسط والإقليم الجهوي للحرس الوطني بصفاقس .

- إحباط 05 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد هام من المجتازين.

والقبض على 15 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء لعمليات الإجتياز و حجز عدد هام من الوسائل والمعدات التي تم استعمالها.

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