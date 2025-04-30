هدم جزء آيل للسقوط بسور جانبي بمعهد فرحات حشاد ببنزرت الشمالية

نفّذ فريق مشترك من مختلف المصالح الجهوية ببنزرت، مساء أمس الثلاثاء، قرار هدم وإزالة جزء آيل للسقوط بسور جانبي بمعهد فرحات حشاد ببنزرت الشمالية.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للتربية والي بنزرت سالم بن يعقوب الذي تولى متابعة تنفيذ قرار الهدم، إنه تم تامين كافة الظروف الواجبة لإتمام العملية دون حدوث اي طارئ غير مرغوب فيه، من خلال فريق تكون من مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية علاوة على بقية الهياكل المتدخلة من مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتربية، علاوة على مصالح الأمن والحماية المدنية.

وبين بن يعقوب أن القرار تم اتخاذه في إطار المجهود الجهوي المشترك لضمان أمن وسلامة الإطارين الإداري والتربوي والتلاميذ وايضا عموم المواطنين من المارة والأجوار، وذلك عقب استكمال كافة الاجراءات الواجبة للغرض. من جهتها أفادت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى شقير، بأن مصالحها وبدعم من وزارة الاشراف والسلط الجهوية تولت اليوم القيام بإجراءات الاستشارة الفنية الخاصة بمشروع إعادة بناء الجدار وتهيئته ليكون جاهزا في غضون الموسم الدراسي المقبل.

كما أكدت أن إزالة هذا الجزء من السور لن يؤثر في السير العادي للدروس اليومية او خلال فترة الاختبارات . يشار الى أن اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة تولت تشكيل فريق فني وإداري تولى حصر جميع البناءات التي قد تشكل خطرا على محيطها البشري و العمراني والمهني، بالتوازي مع إتخاذ ما يجب من إجراءات عملية للرفع من درجات السلامة والتامين العام والمناخ السليم بالجهة.

يذكر ان تنفيذ قرار الازالة تم بحضور كل من معتمدة بنزرت الشمالية والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت وعضو مجلس نواب الشعب فتحي المشرقي وممثلي المجلسين الجهوي والمحلي ومصالح المندوبية الجهوية للتربية والادارة الجهوية للتربية وبقية اعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيرتها المحلية.

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