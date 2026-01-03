هوية الإرهابي صدّيق العبيدي الذي تم القضاء عليه في العملية الأمنية الاستباقية بالقصرين

ينتمي الارهابي المصنف « خطير » صدّيق بن منصف بن عمارة العبيدي، الذي تمكنت الوحدات الأمنية، صباح اليوم السبت، من القضاء عليه في عملية أمنية إستباقية، في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية الڨصرين، الى كتيبة « جند الخلافة » الموالية لتنظيم « داعش »، وكان ينشط في الجبال الغربية للبلاد.

ووفق القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، التي قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (تابعة لرئاسة الحكومة) بتحيينها في 18 ديسمبر الماضي، فإن الارهابي المذكور مورط في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين والدوريات الأمنية والعسكرية.

وهو يحمل الجنسية التونسية ومن مواليد 6 أوت 1997 بولاية الكاف.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بلاغ لها ظهر اليوم ، القبض خلال العملية الأمنية الاستباقية على عنصر إرهابي آخر مرافق للعبيدي، دون الكشف عن هويته.

كما أعلنت عن تعرض عون أمن خلال هذه العملية إلى إصابات بدنية بليغة، إستوجبت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة الى أن العملية الأمنية لازالت متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها.

وات

كلمات البحث :إرهابي;صدّيق العبيدي;عملية أمنية