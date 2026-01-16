هيئة الإنتخابات: افتتاح مركز توثيق خلال النصف الأول من فيفري المقبل



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أن انطلاق عمل مركز التوثيق التابع للهيئة سيكون في النصف الأول من شهر فيفري المقبل.

الإعلان جاء في بلاغ للهيئة إثر إتفاق رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع أعضاء اللجنة المكلفة بإنجاز المشروع في إجتماعهم اليوم.

كما تم الاتفاق خلال جلسة العمل، وفق ذات بلاغ ، على جملة من التوصيات بهدف التسريع في نسق الإجراءات العملية الخاصة بالجانب التوثيقي الذي سيعتمد لإثراء محتويات المركز، وتوفير كافة المستلزمات المادية والتقنية التي يتطلبها.

وتضمنت جلسة العمل في مستهلها، عرضا لما تم إنجازه من تقدم في هذا المشروع، ولمجمل الاتصالات والزيارات التي تم إجراؤها مع المؤسسات الشريكة، والإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتأثيث فضاء المركـز، وتجميع مجمل الوثائق والإصدارات الورقية والرقمية التي تم الحصول عليها من المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الانتخابي، إضافة إلى الهيئات الانتخابية بالخارج.

