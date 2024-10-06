هيئة الإنتخابات تدعو الناخبين إلى الإنتباه و الحذر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الأحد، أن جميع مراكز الاقتراع تفتح اليوم 6 اكتوبر 2024 ابوابها لاستقبال الناخبين من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء وانه بامكان الناخب التثبت من مكتب اقتراعه وعدده الرتبي في قائمة الناخبين عبر خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية#

كما انه بإمكان الناخب التونسي المتواجد خارج ارض الوطن التصويت في اي مركز اقتراع بالخارج.

ودعت الهيئة جميع المواطنين التونسيين الى الانتباه والحذر من المعلومات والاخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتأثير على ارادتهم وارباك العملية الانتخابية، ودعتهم الى الحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الاعلامية وتصريحات اعضاءها و من وسائل الاعلام الوطنية.

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