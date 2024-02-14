هيئة الإنتخابات تُصادق على قراريْن ترتيبيّيْن

عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبحضور نائب رئيس الهيئة محمد نوفل فريخة و محمد التليلي منصري عضو المجلس والناطق الرسمي للهيئة وأعضاء مجلس الهيئة: نجلاء عبروقي و ايمن بوغطاس والسيد محمود الواعر والسيد بلقاسم العياشي اضافة الى السيد رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة و طارق السعدي مدير الديوان و عماد عبدلي المدير المركزي للشؤون القانونية و مراقبة الحملة و محمد الصحبي بلال المدير المركزي للنصالح المشتركة و محمد علي بلغيث المدير المركزي للتخطيط و الإحصاء و مقرر الجلسة.

وتضمن جدول اعمال المجلس النقاط التالية:

المصادقة على:

- مشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة ومشروع مطلب سحب الوكالة

- مشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

من جهة اخرى تمت دعوة الإدارة المركزية للشؤون القانونية لاعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بما يتلائم مع احكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.

كما تم عرض نتائج اختبار مبنى الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة.

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