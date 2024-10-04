هيئة الانتخابات: النتائج المتداولة للتصويت بالخارج خاطئة وسنُقاضي ناشريها

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن كل الأرقام والنسب التي يتم تداولها على بعض مواقع التواصل الإجتماعي من تدوينات تتعلق بنتائج التصويت في الخارج، خاطئة تماما ومغلوطة ولا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة.

كما لفتت الهيئة الانتباه إلى أن هذه الأخبار الزائفة والتدوينات غير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة وانما تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونيا والتي يراد بها مغالطة الناخبين والتأثير على ارادتهم.

وأعلنت الهيئة أنها ستتولى معاينة تلك التدوينات والصفحات وكل من يتولى نشرها وبثها لمقاضاته طبق القانون الجاري به العمل.

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