هيئة الانتخابات تدرس ضبط أنموذج التزكيات وتحديد وسائل ضمان صحتها

أشرف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الخميس 6 جوان 2024، بحضور محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر، عضو مجلس الهيئة على جلسة عمل مع الإدارة التنفيذيــــة للهيئة حول ضبط انموذج التزكيــــات وتحديد الوسائل الترتيببة والتقنية الكفيلة بضمان صحة التزكيات الشعبية والنيابية سواء من الناخبين المسجلين أو من اعضاء الغرفتين النيابيتين أو من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، وذلك بهدف القطع نهائيا مع محاولات التلاعب والتدليس.

وفي هذا الإطار تم التداول حول بعض الحلول العملية على غرار ان تكون التزكيات في نموذج فردي مُعِـــد من الهيئة يقع تحميله من الموقع الرسمي للهيئـة على غرار ما تم في التزكيات التشريعية والمحلية السابقة ويتضمن ذلك النموذج بالإضافة الى الهوية الثلاثية للمزكي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، تاريخ اصدار بطاقة التعريف واسم الام، مع امكانية نشر قائمات التزكيات الشعبية والنيابية عند تقديمها من المترشح بالموقع الالكتروني للهيئة لتمكين عموم الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء، فضلا على الامكانية المتاحة لكل ناخب للتثبت من قيامه بالتزكية عبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بالهيئة، واشعار النيابة العمومية فورا بكل شبهة تدليس لترتيب الاثر القانوني قبل البت في الترشحات.

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