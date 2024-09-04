هيئة الانتخابات تدعو المترشحين المقبولين نهائيا إلى ايداع مطالب اعتماد ممثليهم لملاحظة الانتخابات

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين المقبولين نهائيا أو من يُمثلهم بموجب توكيل في الغرض والراغبين في ملاحظة الانتخابات الرئاسية، إلى إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم، مشيرة إلى انطلاق أجل قبول هذه المطالب لملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وأضافت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، أن إيداع هذه المطالب يتم لدى خلية الاعتماد بالمقر السابق للإدارة الفرعية تونس 2 بحي المهرجان أو بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات (24 ادارة) وذلك كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفق التوقيت الإداري.

وأشارت الهيئة في بلاغها، إلى أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية المشاركة في الاستفتاء، مضيفة أنها تضع على ذمة طالبي الاعتماد الوثائق المستوجبة التي يمكن سحبها من الموقع الانترتنت للهيئة وهي الاستمارة الخاصة لاعتماد ممثلي المترشحين، وقائمة اسمية في ممثلي المترشحين إلى جانب مدونة سلوك ممثلي المترشحين.

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