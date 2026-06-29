هيئة الانتخابات تصادق على النتائج الأولية لتشريعية الكبارية وتؤكد المرور إلى دورة ثانية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعه اليوم الاثنين ، على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكباريـة.

وأسفرت النتائج عن فوز المترشح محمد الصالح سالمي بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 663 صوتًا، أي بنسبة 30.61 بالمائة من الأصوات المصرح بها، يليه المترشح شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتًا بنسبة 30.33 بالمائة.

وأذن المجلس الذي أشرف على اجتماعه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بتعليق القرار المتعلق بالنتائج الأولية بمقرها المركزي وبمقر الإدارة الجهوية بتونس، إلى جانب نشره على الموقع والصفحة الرسميين للهيئة، مع فتح باب الطعون قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتحديد موعد الدورة الثانية بين المترشحين المتصدرين.

كما تداول مجلس الهيئة في مختلف الجوانب المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومدى احترامها للإجراءات القانونية والترتيبية، والتأكد من دقة الإحصائيات المسجلة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان المجلس، إلى جانب المدير الجهوي للهيئة بتونس.

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