هيئة الانتخابات تصادق على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنعقد، صباح اليوم الاثنين، على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، وذلك بعد أن قامت الهيئة في مرحلة سابقة بالمصادقة على النتائج النهائية للدورة الأولى لهذه الانتخابات ونشر القرار الخاص بها بالرائد الرسمي إثر انقضاء اجل الطعن.

و تضمنت الرزنامة ، وفق بلاغ للهيئة ، تاريخ يوم الاقتراع للدورة الثانية والذي سيكون يوم الأحد 19 جويلية 2026 وموعد الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 جويلية 2026 والاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين 20 جويلية 2026 كما صادق المجلس خلال هذا الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وحضره أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة، على العريضـة المتعلقة بمطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وأذن بإعلام المعني بالأمر بهــا.

وتمت المصادقة أيضا خلال هذا الاجتماع على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2027 والإذن بإحالته للجهات المعنية.

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