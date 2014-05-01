هيئة الانتخابات تصادق على نتائج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين بالمقر المركزي، على نتائج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف، التي أسفرت عن رفض مقترح سحب الوكالة، وتثبيت العضو المعني الى حين انتهاء مدته النيابية.

كما صادق أعضاء المجلس بالخصوص، وفق بلاغ نشرته الهيئة، على كل من برنامج التكوين الخاص بالهيئة بعنوان سنة 2026 ، وعلى تجديد عهدة مراقبي الحسابات للهيئة لمرة واحدة ولمدة ثلاث سنوات، الى جانب مقترح الغاء الحبر الانتخابي في المواعيد الانتخابية القادمة.

وتم في مستهل الاجتماع الذي افتتحه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، تقديم عرض أول من قبل الإدارة المركزية للعمليات الانتخابية، حول مختلف مراحل عملية التصويت على سحب الوكالة، وما تضمنته من احصائيات ومعطيات منذ انطلاق التحضيرات الاولية وصولا الى يوم الاقتراع وفرز الاصوات والاعلان عن النتائج، في حين شمل العرض الثاني للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، مختلف مراحل الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي.

وثمّن أعضاء مجلس الهيئة، الاعتماد الكامل على الإمكانيات البشرية والمادية الذاتية للهيئـة في تنظيم هذه التجربة، والتي افضت الى حوكمة تكاليف العملية بحيث لم تتجاوز 1600 دينار لكامل مسار عملية سحب الوكالة.

وقد حضر اجتماع مجلس هيئة الانتخابات، ممثلون عن الادارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة والمدير الجهوي للهيئة بالمهدية.

كلمات البحث :المهدية;تصويت;عمادة شربان;مجلس محلي