هيئة الانتخابات تضع على ذمة الناخبين خدمة للتثبت من التزكيات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن جميع الناخبين التونسيين بإمكانهم التثبُت من قيامهم أو لا بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسيـــــــــــة 2024 مِمّن تم قبول ملفات ترشحهم او تم رفضها على الحد السواء وذلك عبر خدمة *195*رقم ب ت و# ، ويمكن لهم عند الاقتضاء تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئــــــة في جميع مقراتها المركزية و الجهوية.

كما أكدت الهيئة أن جميع الناخبين بإمكانهم أيضا الاطلاع على قائمات التزكيات النيابية المقدمة من طرف المترشحين المقبولين أو المرفوضين و ذلك بالولوج إلى موقع الهيئة.

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