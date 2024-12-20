هيئة الانتخابات تطلق تطبيقة الهاتف الجوال « ماي إيزي »

أشرف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، بمدينة الثقافة على تظاهرة تولى خلالها بحضور اعضاء مجلس الهيئة الاعلان عن انطلاق استغلال تطبيقة الهاتف الجوال MyISIE التي انجزتها الهيئة وتتضمن جملة من الخدمات عن بعد الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية والتي سيتم وضعها على ذمة الناخب التونسي بداية من 20 ديسمبر 2024 وهو اليوم الذي صدر فيه القانون الاساسي للهيئة عدد 23 لسنة 2012. وقد تولت بعد ذلك سارة عريضي إحدى الكفاءات بالإدارة المركزية للنظم المعلوماتية بالهيئة تقديم العرض الخاص بهذه التطبيقة.

وتولى رئيس الهيئة تكريم عدد من الاعوان واعضاء الهيئات الفرعية الذين عملوا مع الهيئة في اصناف مختلفة من المهام الانتخابية وسجلوا أعلى نسبة مشاركة خلال المواعيد الانتخابية السابقة. كما تم تكريم اطارين من الهيئة لحصولهما على شهادات جامعية عليا خلال هذه السنة الانتخابية.

وكان رئيس الهيئة قد القى في افتتاح هذه التظاهرة كلمة أبرز فيها بالخصوص التجربة الواسعة التي راكمتها الهيئة في المجال الانتخابي وما اصبحت تزخر به من كفاءات عالية قادرة على الابتكار وتطويع المجال التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة لخدمة المسار الانتخابي والناخبين وتقريب الخدمات الانتخابية من المواطن اينما كان بداخل البلاد وخارجها.

كما اشاد بما تميزت به علاقات التعاون بين الهيئة ومختلف الشركاء من انسجام وتكامل طيلة المسارات الانتخابية المتعاقبة وأكد على أن الهيئة ستظل مكسبا وطنيا للجميع وحريصة كل الحرص على ادارة المسار الانتخابي وفقا للمبادئ والقيم التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وشرعية ومصداقية نتائجها مرجعها الاساسي في ذلك تطبيق الدستور والقانون بكل حياد والمساهمة في دعم الثقة في مؤسساتنا وكفاءاتنا الوطنية للانتقال ببلادنا نحو الافضل.

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