هيئة الانتخابات: تمديد فترة قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية

أعلنت الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات في بلاغ اليوم الجمعة أنه تم تمديد فترة قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج الى غاية يوم الثلاثاء 20 أوت 2024.

يشار إلى أن الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الادارية تتولى ابتداءً من اليوم الجمعة 16 أوت التّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام الابتدائية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وتتواصل إلى غاية يوم الإثنين 19 أوت، على أقصى تقدير.

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