هيئة الانتخابات توقّع اتفاقية شراكة مع شبكة الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

وقّعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع شبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، بهدف « تعزيز علاقات الشراكـة وإحداث آليّة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون بين الجانبين خلال المواعيد الانتخابية وبمناسبة الأنشطة التي ينظمها الجانبان في مجال التكوين الانتخابي والإعلامي والحملات التحسيسية والتوعويـة للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، خاصّة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقـة ».

وأفاد بلاغ لهيئة الانتخابات بأنّ هذه الشراكة تندرج في إطار مزيد دعم علاقات التعاون والشراكة مع الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني. وأشاد رئيس هيئـة الانتخابات فاروق بوعسكر بالتعاون المتميز القائم بين الهيئـة وشبكة الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ممثّلة في رئيسها جلال علوي والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل إحدى تجلياته.

كما أثنى على « الدّور المهم الذّي تضطلع به الشبكة بمختلف الإذاعات الجهوية ومواقع الواب والجمعيات في تغطية مختلف المواعيد الانتخابية وما تنفرد به تغطيتها للأحداث من قرب من خلال تواجدها بمختلف الجهات وولايات الجمهورية ومن حرص على توخي الحياد والموضوعية في تغطية ومواكبة مختلف المواعيد الانتخابية وباقي أنشطة الهيئة ».

من جانبـه، أعرب رئيس الشبكة عن ترحيبه الكبير بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تجسّد المستوى المتميز للتعاون القائم بين الجانبين، مؤكّدا استعداد الشبكـة بجميع منخرطيها من إذاعات أف أم وإذاعات الواب لمزيـد دعم علاقات التعاون القائمـة مع الهيئة لتغطية مختلف المواعيد الانتخابية القادمة ومواكبة باقي الأنشطـة التي تقوم بها الهيئة وتبادل التجارب التكوينية في المجال الانتخابي والإعلامي.

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