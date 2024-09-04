هيئة الانتخابات تُحيل ملف مترشح مرفوض للرئاسة على النيابة العمومية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ اليوم الأربعاء، أنها « قامت بإحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس، من اجل التحيل والادلاء بشهادة مدلسة وتعمد اخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و 158 من القانون الانتخابي ».

وأضافت الهيئة أن « ذلك جاء على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط و اخفاء جنسيته الاجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية ».

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