هيئة الانتخابات: رفض سحب الوكالة من نائب محلي بالقواسم الغربية

أصدر مجلس الهيئة العليا للانتخابات اليوم الاثنين، قرارا برفض عريضة سحب الوكالة من العضو النائب الممثل للدائرة الانتخابية المحلية عمادة القواسم الغربية من معتمدية شربان من ولاية المهدية.

وكشف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بأن هذا القرار يرجع إلى حصول إجابة « لا » على سحب الوكالة على نسبة 53.84% من الأصوات مقابل حصول إجابة « نعم » على 46.16% من الأصوات.

ويواصل النائب المعني مهامه بالمجلس المحلي إلى نهاية مدته النيابية، كما لم يعد ممكنا تقديم عريضة سحب وكالة جديدة ضد النائب المعني طيلة المدة النيابية الحالية.

كلمات البحث :القواسم الغربية;الوكالة;هيئة الانتخابات