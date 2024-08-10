هيئة الانتخابات: قبول 3 مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم السبت، بتونس العاصمة، عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية 2024.

وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، بأن المترشحين الذين تم قبولهم أوليا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية بعد بت مجلس الهيئة في ملفاتهم هم 3 مترشحين : زهير المغزاوي وقيس سعيّد وعيّاشي زمّال من بين 17 مترشحا كانوا تقدموا بملف الترشّح.

وقال بوعسكر إن مدة تجميع التزكيات انطلقت منذ 7 جويلية إلى 6 أوت ثم تم تمديدها إلى يوم 9 أوت وهي فترة لا تبتعد كثيرا عن المدة السابقة لجمع التزكيات في حدود الشهر .

وشدد بوعسكر على أن قرارات الهيئة سليمة، مشيرا إلى أن المرفوضين سيتلقون أسباب الرفض معللة ولهم الحق في الطعن لدى القضاء .

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