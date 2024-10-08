هيئة الانتخابات: كلّ اتهام لنا بالتزوير سيُحال على النّيابة العمومية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الاثنين، أنّه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وتعليقها بمقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع، وأن جميع محاضر الفرز تم تعليقها امام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخاب.

واضافت الهيئة أنه: « وعليه فإن كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس او تزوير النتائج تصريحا او تلميحا سيتم معاينته بصفة قانونية واحالته للنيابة العمومية من اجل بث ونشر الاخبار الزائفة و نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل ».

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