هيئة الدفاع: عبير موسي تواجه عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة

اعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن محكمة التعقيب التي نظرت يوم أمس الثلاثاء 28 جانفي 2025، في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الإتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الإنتخابات، قد قررت رفض التعقيب أصلا و إحالة موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022

وأطلقت هيئة الدفاع صرخة فزع أمام هذا القرار الذي وصفته بـ « الخطير » واعتبرته قد وضع موسي في مواجهة عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة لـ’مجرد ممارستها لحقها في التعبير عن موقف حزبها المعارض لمسار الإنتخابات التشريعية’.

وقالت هيئة الدفاع، إنها ستعقد نقطة إخبارية في الساعات القادمة لموافاة الرأي العام بكافة التفاصيل في الملف الذي وصفته بـ”الخطير على الحقوق و الحريات”.

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