هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: « اللّيلة تنقضي المدّة القصوى للإيقاف التحفّظي »

اخر تحديث : 18/04/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ندوة موقوفين

دعت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين إلى « تفعيل مقتضيات القانون بالسّراح الوجوبي بموجب إنقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ دون البتّ في الأصل و الإحالة على الدّائرة الجنائيّة ».

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن « المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ هي 14 شهرا (و الشّهر في القانون 30 يوما) تنقضي بالنّسبة لمنوّبها خيّام التّركي ببلوغ منتصف اللّيلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة، و اللّيلة التي تليها بالنّسبة لبقيّة المعتقلين إعتبارا لأنّ آخر قرار بالتّمديد يعود ل 21 ديسمبر 2023 في ما يخصّ خيّام و 22 ديسمبر للبقيّة ».
وبيّنت الهيئة أن « الدّائرة المتعهّدة حاليّا مطالبة بتفعيل مقتضيات القانون بالسّراح الوجوبي بموجب إنقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ دون البتّ في الأصل و الإحالة على الدّائرة الجنائيّة ».
وأكدت أنّها « تواصل متابعة تطوّرات القضيّة و ستعلم الرّأي العام في الإبّان بالمستجدّات الإجرائيّة و الخطوات القانونيّة و النّضالية التي سيتمّ خوضها ».


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