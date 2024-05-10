هيئة الدفاع عن عبير موسى تطالب بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية

طالب كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر ومرشحته للانتخابات الرئاسية عبير موسي، بأن تحدد هيئة الانتخابات تاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامة إجرائها، مذكرا بأن الفصل الثالث من القانون المحدث للهيئة يعطي لرئيسها اختصاصا مطلقا لتحديد موعد الانتخابات

ودعا كريفة، خلال نقطة إخبارية نظمتها هيئة الدفاع، مساء أمس الخميس بمقر الحزب الدستوري الحر بالعاصمة، هيئة الانتخابات إلى نشر نموذج التزكيات حتى يتم إفساح المجال أمام المرشحين لجمعها في فترة لا تقل عن الشهرين ونصف قبل إغلاق باب الترشحات.

ومن جهته، اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن عبير موسي ، علي الطياشي، أن القانون لا يسمح لرئيس هيئة الانتخابات بالتفويض لجهة إدارية لتقديم شكوى قضائية ضد منوبته وقال إن » الهيئة مطالبة بان تكون على الحياد وليس من حقها التشكي في غير المواضيع المتعلقة بالانتخابات » حسب تعبيره.

وأعلن عضو الديوان السياسي، نوفل بودن، أن القضايا الإدارية التي تقدم بها الحزب ضد العديد من القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية انطلقت واتخذت مجراها، وأن الجهة المدعى عليها أجابت على هذه الدعاوي « نظرا لجديتها ولما فيها من مطاعن جدية « ، وفق قوله.

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