هيئة الدفاع عن عبير موسي تدعو هيئة الانتخابات الى سحب شكاياتها حفاظا على حيادها واستقلاليتها

دعت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، اليوم الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى سحب شكاياتها ضد موسى ، وذلك لعدم احترامها للإجراءات، وكبادرة للحفاظ على حياد الهيئة واستقلاليتها.

واعتبرت خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب بالعاصمة ، أن الغاية من هذه التتبعات هي حرمان موسي من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية، وأن مثل هذه الشكايات هي ضرب للمسار الانتخابي في علاقة بالاستحقاق الرئاسي.

وأبرز عضو الهيئة كريم كريفة ، أن هيئة الانتخابات تجاوزت الصلاحيات المخولة لها بالقانون ، باعتبار أن الإحالات على القضاء من طرف الهيئة لا تكون الا في علاقة بالجرائم الانتخابية وما تقتضيه من احترام للاجراءات، وفي حال تكييف تصريحات موسي على انها جريمة حق عام، كان على رئيس الهيئة ان يتقدم بشكوى بشكل شخصي ودون استعمال ختم الهيئة ومواردها المالية، حسب قوله.

وقال أيضا ، إن رئيس هيئة الانتخابات قام بتفويض موظفة لتقديم شكاية ضد موسي، دون عقد اجتماع لمجلس الهيئة ودون محضر جلسة »

وأضاف أنه لم يتم نشر قرار التفويض لا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا بالموقع الرسمي للهيئة، معتبرا أن في ذلك مخالفة واضحة للقانون المنظم لهيئة الانتخابات الذي ينص على أن رئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها، وأن التفويض يكون فقط اما لنائبه أو لأحد أعضاء مجلسها.

كما طالبت هيئة الدفاع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بالرد في إطار مكافحة أمام قلم التحقيق، على المؤيدات التي قدمتها هيئة الدفاع بخصوص الشكايات المرفوعة من طرف الهيئة ضد موسى

وذكر كريفة بموقف هيئة الدفاع، من عملية إيقاف عبير موسي والمتمثل في اعتبارها « محتجزة دون سند قانوني، لعدم دستورية المرسوم 54 الذي تم تموجبه تتبعها « ، مبينا أنه من الأجدى عرض هذا المرسوم الرئاسي على المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب في دورته العادية الاولى، وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور، حسب تقديره.

كلمات البحث :شكاية;عبير موسي;هيئة الانتخابات