هيئة الدفاع عن عبير موسي تقرر «مقاطعة المسار القضائي» وتلوح بالتوجه إلى القضاء الدولي

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الموقوفة منذ أكتوبر 2023 في عدد من القضايا، « التوقف عن المشاركة في المسار القضائي » ، الذي وصفته بـ « الخاطىء والمعيب » ، ولوحت بالتوجه إلى القضاء الدولي.

وقال رئيس هيئة الدفاع علي البجاوي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الإثنين بمقر الحزب بالعاصمة، « لقد قررنا مقاطعة الدوائر الجنائية التى ستمثل أمامها عبير موسي في الملف المقدم ضدها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي ملف ما يعرف بـمكتب الضبط، وعدم تقديم إنابات أمام هذه الدوائر، داعيا المحامين إلى عدم الاستجابة لمطالب التسخير القضائية إن وجهت لهم ».

وأضاف أنه تقرر سحب نيابات المحامين من بقية الملفات المنشورة والاقتصار على الطعون لحفظ حق عبير موسي في مرحلة التقاضي الدولي، التي قال « إنها ستنطلق إثر انتهاء التقاضي الوطني » ، مع « الإبقاء على النيابة أمام محكمة التعقيب لتحميلها المسؤولية كمحكمة قانون وأعلى هرم في السلم القضائي » ، وفق تعبيره.

وأفاد بأن عبير موسي ستكتفى بالحضور في الجلسات « احتراما منها للجمهورية التونسية مع التزام الصمت وعدم الجواب عن أي سؤال خلال عملية الاستنطاق ».

وأوضح البجاوى أن قرارات هيئة الدفاع جاءت بناء على « استفحال الخروقات القانونية .. وتهميش دور الدفاع والتجاهل التام لطلباته ودفوعاته وعدم تمكينه من الاطلاع على وثائق الملفات في آجال معقولة وحرمانه من الترافع في أكثر من مناسبة »، وفق تعبيره.

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