هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيَّا نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية

نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ توضيحي، بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل احدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، وتؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا.

كما أكدت الهيئة أنها تعتمد، في إطار سياسة وقائية متواصلة، منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، تقوم على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات، ولا سيما مولدات الكهرباء، وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبًا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي.

ودعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة.

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