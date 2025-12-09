هيئة السلامة الصحية تتولى حصريّا إصدار شهادات تصدير المنتجات النباتية

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنّها تتولى حصريا إصدار الشهادات الصحية للتصدير الخاصة بالمنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي وذلك ابتداءً من 01 جانفي 2026.

وبينت الهيئة، في بلاغ لها، ان الاجراء يهم كافة المستغلين للمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي، وخاصة مصدّري المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعين حالياً للمراقبة الفنية عند التصدير، داعية جميع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على الشهادة الصحية للتصدير إلى الاتصال بالمصالح المختصة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا القرار عملاً بأحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلّق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والهادف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير والمبادئ الدولية، بما يعزز حماية صحة المستهلك ويدعم فرص التصدير ويُسهّل انسياب المنتجات الغذائية التونسية في الأسواق العالمية، مما يمكّن الدولة من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة في مجال السلامة الصحية للأغذية.

