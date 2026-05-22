هيئة السلامة الصحية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمّة العموم طيلة فترة العيد

تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمناسبة عيد الأضحى الموافق لـ27 ماي الجاري، فريقا من الأطباء البياطرة على ذمّة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة حسب ما اكدته الهيئة في بلاغ لها نشرته اليوم الجمعة.

كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقة “واتساب”، وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين، تفاديًا لكل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك أو الحفظ غير السليم للحوم ومختلف مكونات الذبيحة.

ولفتت الى أن هذه البادرة تتنزل في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومختلف منتجاتها من اللحوم والأحشاء والذبيحة، وحماية صحة المستهلك، ولمزيد الإحاطة بالمواطنين خلال يوم العيد، تضع الهيئة أيضًا فريقًا من الأطباء البياطرة بمقرّها المركزي على ذمّة العموم للتدخل والإجابة عن التساؤلات ومعاينة الحالات التي تستوجب الاستشارة البيطرية العاجلة.

ويمكن للمواطنين التواصل مع الأطباء البياطرة عبر الأرقام التالية:

52450560

97684425

50405149

52024586

26012695

53575170

94722302

58105764

97317922

22675045

98440270

56222098

98679395

ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80106977 للاستفسار أو التبليغ، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأضاحي واللحوم والأحشاء ومختلف مكونات الذبيحة خلال عيد الأضحى المبارك.

