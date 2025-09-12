هيئة السلامة الصحية تُشدد على ضرورة حصول محلات تعليب المواد الغذائية على المصادقة من السلطات المختصة لمزاولة نشاطها

شددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها الجمعة 12 سبتمبر 2025، على أنه لا يمكن مزاولة نشاط تعليب المواد الغذائية دون الحصول على المصادقة من طرف السلطات المختصة.

واضافت أنه يتعين على اصحاب محلات تعليب المواد الغذئية الراغبين في مواصلة أنشطتهم تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، والالتزام بالجوانب القانونية والفنية، خاصة منها إعلام الهيئة طبقا لقرار وزير الصحة المؤرخ في 11 مارس 2025، الذي يلزم جميع المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وقطاع أغذية الحيوانات بإبلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنشاطها. وتركيز برنامج المراقبة الذاتية والالتزام بالممارسات الجيدة لسلامة الأغذية.

ونبهت الهيئة من أنّ كل مخالفة لهذه التراتيب تُعد إخلالًا بمبدأ سلامة الأغذية، وتعرّض صاحبها للتتبعات الإدارية والجزائية وفقًا للقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى ضرورة احترام متطلبات السلامة الصحية عند تداول الأغذية في المنازل وخلال كافة مراحل الإعداد والتعليب والتخزين والنقل والامتناع عن اقتناء ومعالجة المواد الغذائية في محلات عشوائية غير مرخّص لها.

