هيئة السلامة الصحية: حجز كميات هامة من الحلوى تحتوي على ملونات ممنوعة

قام فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية تونس، اليوم الجمعة، بحجز 10 كلغ من الحلوى لاحتوائها على ملونات ممنوعة الاستخدام (E102وE 131) و203 كلغ لمواد غذائية مختلفة (توابل ودرع وبسيسة) منتهية الصلاحية وعدد من المواد الاخرى.

كما تم، خلال هذه العملية التي تتنزل في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لشهر رمضان، حجز 3800 قطعة من الحلوى من نوعيات مختلفة ومجهولة المصدر تحتوي ايضا على الملون E102 و400 قطعة من حلاويات البجاوية منتهية الصلاحية و204 علبة مصبرات منتهية الصلاحية، بمحل بيع مواد غذائية بالجملة.

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