هيئة الصيادلة تحدث خلية أزمة لمتابعة ملف مستحقات « الكنام »



أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض » الكنام »، وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص.

وحذّر المجلس من المنعرج الخطير الذي تشهده العلاقة بين مهنيي القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM)، في ظل تراكم الإشكاليات المالية التي باتت تهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن وكذلك لوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي هدّدت بوقف التعامل مع منظومة « الكنام » بحلول الأول من جويلية القادم.

وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة أن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي قد بادر بالدعوة إلى اجتماع عمل عاجل ضم كلاً من رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة (مرفوقاً بوفد نقابي) و رئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص و رئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة، خصصت لتدارس الاختناق المالي الحاد الذي يعصف بجميع المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية.

وقد استنكر الحاضرون التجاوز المستمر للآجال القانونية في صرف المستحقات من طرف الصندوق، مؤكدين أن الأزمة طالت بعمق قطاع توزيع الأدوية بالجملة، وهو ما يهدد بانهيار السلسلة العلاجية بأكملها ويحرم المريض التونسي من حقه الدستوري في الصحة.

وفي هذا الصدد، جدّدت الهياكل المهنية المجتمعة نداءها العاجل إلى سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لضمان ديمومة المرفق الصحي وإنقاذ القطاع من شلل شبه مؤكد.

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