هيئة الصيادلة تدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى.

وأوضح المجلس أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام، حيث تتغير درجات الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار.

كما شدد على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات، سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة، حتى لفترة وجيزة، حتى بل تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بما قد يؤثر في سلامة الأدوية ونجاعتها.

وفي ما يتعلق بالأدوية التي تتطلب الحفظ في سلسلة التبريد، أوصى المجلس باستعمال عبوات أو حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعد اقتنائها من الصيدلية، لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية.

ودعا المجلس إلى عدم استعمال الأدوية التي تغير لونها أو رائحتها أو قوامها، باعتبار أن ذلك قد يكون مؤشرا على تعرضها لظروف حفظ غير ملائمة.

وجدد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة دعوته إلى المواطنين إلى طلب المشورة من الصيدلي عند وجود أي استفسار يتعلق بطرق حفظ الأدوية أو نقلها، خاصة خلال موجات الحر، بما يضمن استعمالها في أفضل الظروف والحفاظ على سلامة العلاج.

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