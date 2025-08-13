هيئة الصيادلة تطلق منصة رقمية ذكية للتسهيل ولوج المواطنين لصيدليات الاستمرار

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، عن اطلاق منصة رقمية ذكية ترمي الى التصرف في حصص الاستمرار التي تؤمنها الصيدليات في العطل الرسمية وأيام الأحد ومساء أيام السبت

وبين المجلس، في بلاغ له اليوم، انه بالإضافة الى تنظيم حصص الاستمرار والتحكم فيها فان المنصة تهدف الى تمكين المواطنين من معلومات دقيقة حول الصيدليات التي تؤمن حصص الاستمرار وتحديد مكانها على خارطة تفاعلية.

وأوضح انه يمكن الولوج للمنصة على الرابط التالي : https://medicapp.tn/cnoptLocalisation/

ودعا المجلس جميع الصيادلة الى المبادرة بتسجيل موقع صيدلياتهم على المنصة بما يساعد على حسن تنظيم حصص الاستمرار وارشاد المواطنين.

كلمات البحث :صيدليات;منصة رقمية;هيئة الصيادلة