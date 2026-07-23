هيئة الصيادلة تُنبّه إلى خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي لما قد يترتب عنها من انعكاسات على سلامة الأدوية

وجّه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، على خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني.

وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الاربعاء، أنه اقترح ضمن هذه المراسلة عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول فورية تحدّ من آثار انقطاعات التيار الكهربائي، إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة.

ونبهت هيئة الصيادلة بتونس إلى خطورة الوضع لما قد يترتب عن هذه الانقطاعات للتيار الكهربائي من انعكاسات على سلامة الأدوية والصحة العامة.

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