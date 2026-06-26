هيرفي رونار: لم أناقش مستقبلي بعد مع الجامعة التونسية لكرة القدم

اعتبر هيرفي رونار مدرب المنتخب التونسي، في تصريح له عقب المباراة ضدّ هولندا التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح هولندا أنّ تلقي هدف عكسي في الدقيقة الثانية أثر سلبًا على خطة المنتخب التكتيكية » .

وأَضاف: « كما افتقرنا إلى الفعالية في الكرات الثابتة، ورغم ذلك كان علينا رفع مستوى يقظتنا وتركيزنا خلال هذه اللحظات الحاسمة »، متبعا: « أود أن أعرب عن امتناني العميق للجميع على الترحيب الحار الذي حظيت به. لم أكن على قدر التوقعات، وأنا آسف لذلك وأقدم اعتذاري الصادق ».

وقال رونار: « أكرر شكري للجامعة التونسية لكرة القدم على ثقتها بي ومنحي هذه المسؤولية، في كرة القدم الحديثة، لا يمكن لأي طموح دائم أن يتحقق دون أساس دفاعي متين، اذ لا يقتصر الأمر على المدافعين كافراد، بل على الفريق بأكمله، الذي يجب أن يعمل كوحدة متماسكة ».

وتابع بالقول: »خلال التحولات الهجومية في المباراة، رأيت موهبة ومهارة ولاعبين قادرين على إحداث الفارق، مع ذلك، لا يمكن لهذا الإبداع أن يتطور بالكامل إلا على أساس دفاعي متين ».

أما بالنسبة للاستمرارية مع المنتخب التونسي، صرّح رونار: « لم أناقش مستقبلي بعد مع الجامعة التونسية لكرة القدم، الاتفاق المبدئي شمل مدة هذه البطولة فقط وبعد ذلك تبقى جميع الاحتمالات واردة، أما بالنسبة لخطة طويلة الأمد، فمن الواضح أنني لا أستطيع رفض مثل هذا الاحتمال، لكن احتراما للظروف، يجب علي الانتظار ومناقشة الأمور مع المسؤولين سنرى ما يخبئه لنا المستقبل ».

كلمات البحث :تونس;جامعة كرة القدم;هيرفي رونار