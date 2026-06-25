هيرفي رونار: «يجب علينا التركيز على مباراة هولندا والبحث عن تحقيق شيء إيجابي»

أكد مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هيرفي رونار في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الليلة، على ضرورة التركيز على المباراة الاخيرة التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الهولندي في مونديال 2026 مع البحث عن تحقيق شيء ايجابي.

واعتبر رونار أن الأمر يبدو في غاية من الصعوبة قائلا » لكن يجب علينا فعل ذلك » قبل أن يأتي وقت تقييم هذه المشاركة بالنسبة للجميع.

وبين الفني الفرنسي، الذي أمسك بالمقاليد الفنية لمنتخب نسور قرطاج بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها امام السويد (1-5) في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة، انه بعد انتهاء المغامرة المونديالية يبقى منفتحا للتفاوض والتناقش حول مشروع الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأفاد بأنه في الوقت الحالي يسعى الى اتمام المهمة التي جاء من أجلها وهي قيادة المنتخب التونسي في لقاءي اليابان وهولندا.

وقال رونار « بعد مباراة اليابان لدي احساس بالخجل تجاه الجمهور التونسي رغم أني كنت اعتقد اننا قمنا بالتحضيرات اللازمة لهذه المواجهة لكن بعد ثلاث دقائق وجدنا أنفسنا متأخرين بهدف » مضيفا انه لم يكن راضيا عن النتيجة النهائية (0-4) أو بالأحرى بالرسالة التي وجهها للاعبين باعتبارهم لم يحسنوا فهمها.

وتابع بالقول « ليس من عادتي ان ألقي اللوم على الاخرين بل إنني أتحمل المسؤولية » والآن نحن مطالبون بالتركيز على مباراة هولندا.

وات

كلمات البحث :تونس;مباراة;هوندا;هيرفي رونار