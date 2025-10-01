وائل نوّار: حتى لو أوقفتم 47 سفينة فالسفينة الـ48 ستواصل مسيرها إلى غزة

أكد عضو لجنة تنظيم أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة وائل نوار اليوم الأربعاء، أن السفن الصهيونية قامت اليوم بالتشويش على كل الاجهزة الالكترونية واعترضت سفينة ألما دون اقتحامها، وذلك بصفة ألما السفينة القائدة بحريا وتنطلق في المقدمة.

وأضاف نوار أن السفن الصهيونية تفاجأت ببقية سفن الأسطول التي تجاهلت وضع ألما وواصلت المسير في اتجاه غزة، ولاحظت السفن الصهيونية ان الاسطول تشكل مرة أخرى حول سفينة سيريوس في المقدمة فتركوا سفينة ألما وهرولوا نحو سيريوس واعترضوها دون اقتحامها ليتفاجؤوا مرة اخرى ببقية سفن الأسطول تتجاهل سيريوس وتواصل المسير نحو غزة، عندها حاولت السفن الصهيونية اختراق الاسطول عبر كل الجوانب لتشتيته ولكن كل السفن ناورت وواصلت المسير نحو غزة.

وأبرز نوار بأن هذه العملية على الأغلب لاعتراض السفن القائدة هي تجربة للتأكد ان كان الاسطول سيقف اذا تم ايقاف إحدى السفن وبالأخص السفن القيادية، ولقد تحصل الصهاينة على الردّ وهو أنه « حتى ولو أوقفوا سبعة وأربعين سفينة فالسفينة الثامنة والأربعون ستواصل مسيرها الى غزة.

كلمات البحث :السفينة;سفينة;غزة;وائل نوار