وائل نوّار يتعرّض لاعتداءات عنيفة ويرفض عرضه على طبيب تابع للكيان

تمكّن محامو منظمة « عدالة » اليوم السبت، من الاطلاع على وضعية المشارك في أسطول الصمود المغاربي، لكسر الحصار عن غز وائل نوار الموقوف في سجن “كتسيعوت”، حيث صدرت في حقّه بطاقة ترحيل من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.

وكشف أسطول الصمود أنّ وائل نوار تعرّض لاعتداءات شملت مناطق مختلفة من جسده، ورغم حالته الصحية رفض رفضًا قاطعًا عرضه على طبيب تابع للكيان الصهيوني.

كما أنّ معنوياته مرتفعة جدًّا، ومن المنتظر أن يتقدّم محامو منظمة « عدالة » غدًا بطلب رسمي لزيارته داخل السجن والاطلاع على وضعه الصحي ومُعاينته مُباشرة.

من جهتها، دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، اليوم السبت، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكاتِ المرتكبة في حق النشطاء بأسطول الصمود العالمي والمتضامنين المدنيين معهم، مطالبة باحترام قواعد القانون الدولي.

