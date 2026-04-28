واشنطن توافق على صفقة بـ95 مليون دولار لدعم أمن الحدود في تونس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات إلى تونس دعماً للمرحلة الثالثة من مشروع أمن الحدود التونسي، بتكلفة تقديرية 95 مليون دولار.

وقالت الوزارة إن المتعاقدين الرئيسيين هما «إل3 هاريس» و«تويوتا».

وتشمل الصفقة، استنادا للمصدر ذاته، معدات دفاعية غير رئيسية، من بينها مركبات ميدانية، وأنظمة اتصالات، وكاميرات حرارية، ورادارات، وأجهزة استشعار، إضافة إلى تجهيزات متطورة للكشف عن المتفجرات والمواد الكيميائية والإشعاعية، فضلًا عن أنظمة قيادة وتحكم، ومعدات دعم لوجستي وخدمات تركيب وتدريب.

