والي بنزرت: حركة الملاحة بالميناء ستتعطّل إلى حين صدور نتائج الإختبارات

أكد والي بنزرت، سمير عبد اللّاوي، اليوم الثلاثاء، أنّ « حركة الملاحة بميناء بنزرت ستتعطّل إلى حين صدور نتائج الإختبارات عن مكتب المراقبة المختص، وذلك على خلفية إصطدام السفينة EKMEN SKY بالجسر المتحرك عشية أمس الإثنين ».

وقال الوالي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم إن « مكتب المراقبة سيتولّى بداية من اليوم الثلاثاء إجراء عملية تقييم واختبارات معمقة على المنشأة وتحديد التداعيات ومخلفات الحادث على الجسر في جميع عناصره ».

وأكد الوالي أن « الباخرة راسية في الميناء إلى حين صدور تعليمات من النيابة العمومية وفتح تحقيق عدلي وجزائي، ولا يمكن للباخرة أن تتحرّك إلّا بحضور عدل منفّذ وبعد تسديد الغرامة المالية ».

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