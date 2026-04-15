والي تونس يوصي باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر تبعا للتقلبات المناخية المنتظرة الليلة وصباح الغد

أوصى والي تونس، رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، عماد بوخريص، باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك بالنظر للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من ليلة اليوم الأربعاء إلى صبيحة يوم غد الخميس.

وتأتي هذه التوصيات الموجهة للعموم، تبعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيرية، وخاصّة خريطة اليقظة، التي تتضمن إمكانية نزول أمطار رعدية قد تكون محليًا غزيرة خلال فترات قصيرة (تتراوح جمليا بين 30 و50 مم)، وحرصًا على التقليل من المخاطر والآثار السلبية المحتملة جرّاء تلك العوامل، وضمانًا لسلامة الجميع، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء عن ولاية تونس.

وتتمثل أبرز هذه التوصيات في:

- الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها أثناء التساقطات.

- تفقد وتثبيت الأجسام التي يمكن أن تطير أو تتحرك أو تجرف بفعل الرياح.

- احترام قواعد المرور وإشارات وتعليمات أعوان شرطة وحرس المرور، واتباع السياقة الحذرة، والالتزام بمسافة الأمان، والتخفيض من السرعة وعدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الاقتضاء

والانتباه خاصة بالطرقات التي بحواشيها أشجار.

ودعا والي تونس، كافة الكتاب العامين للبلديات والمكلفين بالتسيير الوقتي ومتصرفي الدوائر البلدية للإسراع بمتابعة ارتفاع منسوب المياه والإعلام عنه حينا، والتنسيق المحكم مع مختلف أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد التدخل وتيسير تدخلات أعوانها عند الحاجة في صورة انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الراجعة لهم بالنظر، كما دعا مصالح الديوان الوطني للتطهير والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية إلى تفقد جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لهم والاستعداد لكل طارئ.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه تم وضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، وخاصة الديوان الوطني للحماية المدنية وجامعة تونس للتضامن الاجتماعي على ذمة اللجنة الجهوية واللجان المحلية ضمانا لسرعة التدخل عند الاقتضاء حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما تقرر إعلام كافة الهياكل المعنية بوضع فرق استمرار على مدار 24 ساعة وإبقاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية بحالة انعقاد دائم.

كلمات البحث :تقلبات جوية;والي تونس