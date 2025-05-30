والي جندوبة الجديد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهوريّة

اخر تحديث : 30/05/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

والي جندوبة ورئيس الدولة

أدّى والي جندوبة الجديد الطيب الدريدي يوم أمس الخميس 29 ماي 2025، اليمين الدستورية تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وكان رئيس الدولة قد قرر مطلع الأسبوع الجاري تعيين الطيب الدريدي واليا على جندوبة.
ووالي جندوبة الجديد الطيب الدريدي من مواليد 1982، وأصيل معتمدية مجاز الباب بولاية باجة، وهو متحصل على الأستاذية في العلوم الفيزيائية من كلية العلوم بنزرت.

وقد شغل سابقا خطة معتمد دقاش بولاية توزر ورئيسا للنيابة الخصوصية لبلديتها، كما شغل خطة معتمد أول مكلف بتسيير شؤون ولاية جندوبةوكاتبا عاما لولاية جندوبة بالنيابة.


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