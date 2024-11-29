وزارة أملاك الدولة تفوت في قطعة أرض في صفاقس للوكالة العقارية الصناعية

أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على اجتماع اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة و بحضور كافة أعضائها.

تم خلال هذه الجلسة الموافقة على 15 عملية تفويت متمثلة في قطعة أرض كائنة بمنزل شاكر صفاقس و تمسح حوالي 7 هك لفائدة الوكالة العقارية الصناعية و في قطع أرض لفائدة بعض المنشات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية كما تم تسوية وضعية بعض قطع أرض لفائدة البلديات لإنجاز المشاريع العمومية.

و في السياق نفسه، تم التداول حول اقتناء 9 قطع أرض لإنجاز عدد من المشاريع العمومية على غرار استكمال تصفية الوضعية العقارية لمشروع تبرورة بولاية صفاقس إضافة إلى تحرير الحوزة العقارية لعدة مشاريع راجعة بالنظر لكل من وزارات العدل و الدفاع الوطني و الصحة و التربية.

كلمات البحث :أرض;صفاقس;وزارة أملاك الدولة