توزر: استرجاع عقار دولي للتفويت فيه لفائدة الوكالة العقارية للسكنى

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 عقارا دوليا يمسح جمليا 100هك كائن بمعتمدية توزر من ولاية توزر تابع لمنطقة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة ضد مجموعة من المتصرفين فيه بصفة غير قانونية.

وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة الأطراف الأمنية والإدارية المتداخلة وذلك إلى حين استكمال عملية التفويت لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.

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